На Харківщині зафіксовано вже 14 випадків зараження на COVID. Один з осередків розповсюдження інфекції у місті Лозова. Лікарні цього райцентру стануть опорними, якщо інфекція розповсюджуватиметься. Чого не вистачає медикам? Дивіться у нашому матеріалі.

У Лозівському територіально-медичному відділенні хірургічну допомогу надають лише пацієнтам з невідкладними захворюваннями. У цьому ж корпусі пологове відділення. За останній місяць тут народилися 40 немовлят. Усі в умовах суворого карантину.

Олена Філімонова, завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Лозівського ТМВ:

Всім співробітникам, які проходять на роботу, ми спеціально їх всіх оглядаємо, вимірюємо всім температуру. зараз ми працюємо за наказами, наказами заборонено партнерські пологи, відвідування пологового відділення, і пересування по території больниці.

Сьогодні медики відділення отримали - додаткові засоби захисту: маски, рукавички, стерильні набори для акушерок та породіль.

Мы все оставим вам, подарки для мамочек и необходимые средства гигиены для медсестер и врачей. Надеюсь, это очень вам пригодится, особенно сейчас.

Щороку у цій райлікарні народжується півтисячі малят. Тож лікарі кажуть необхідний елементарний ремонт і більш сучасне обладнання для новонароджених. А Лозівській міській лікарні потрібна окрема поліклініка для дітей. Адже 15 тисяч дітей обслуговуються разом з дорослими.

Ірина Горобівська, сімейний лікар:

Было больше страхов в самом начале. Сейчас уже, конечно, этот страх прошел, уже усталость. Пациенты и так иногда приходят, но большинство все-таки по телефону стараемся оказывать помощь пациентам.

Запаси засобів захисту для медиків у місті були мінімальними. Їх поповнюють власним коштом, а ще допомагають доброчинці. Сьогодні Лозівський центр первинної медичної допомоги отримав дві тонни пального для швидких.

Олексій Євсєєв, директор КПН "Лозівський центр первинної медичної допомоги Лозівської міської ради":

Это мы обслуживаем 22 ФАП и 16 амбулаторий. У нас самая отдаленная амбулатория находится в 70 км от Лозовой. И чтобы туда добраться, и их всех надо заправлять, тем более во время карантина это очень актуально.

Нардеп Юлія Світлична привезла засоби захисту і пірометри. Вважає, що медицині треба приділяти особливу увагу.

Юлія Світлична, народний депутат:

Вот в Лозовой, в которой проживает более 90 тысяч людей, и обслуживаются в том числе в больницах и поликлиниках, очень много проблем. Было много чего сделано, но работа должна продолжаться, и финансирование, которое должно выделяться из всех источников - и из местного бюджета, не может местный бюджет обеспечить это, областной, в том числе должен выделять финансирование для укрепления в целом медицины.

Державні субвенції цього року зменшено втричі. Тож відновлення багатьох об'єктів можуть заморозити на невизначений термін.