В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом [ Редактировать ]
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США за сутки составило 2 228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число летальных случаев в Штатах составляет 26 тысячи, из них в штате Нью-Йорк - 7,9 тыс.
В Соединенных Штатах коронавирусом заболело более 609 тысяч человек, это больше, чем где бы то ни было. Более 48 тысяч американцев уже выздоровели.
В Испании заболели более 174 тыс. человек, в Италии — 162,5 тыс., в Германии — 132,3 тыс., во Франции — 131,3 тыс.
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