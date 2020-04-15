Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США за сутки составило 2 228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число летальных случаев в Штатах составляет 26 тысячи, из них в штате Нью-Йорк - 7,9 тыс.

В Соединенных Штатах коронавирусом заболело более 609 тысяч человек, это больше, чем где бы то ни было. Более 48 тысяч американцев уже выздоровели.

В Испании заболели более 174 тыс. человек, в Италии — 162,5 тыс., в Германии — 132,3 тыс., во Франции — 131,3 тыс.