Число больных коронавирусом приближается к двум миллионам [ Редактировать ]
Почти 2 миллиона человек во всем мире были инфицированы коронавирусом COVID-19, из них более 123 300 умерли. Об этом сообщает "Университет Джонса Хопкинса", обрабатывающий официальную статистику в реальном времени.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на Европу и США приходится 90% случаев заболеваний в мире. В Европе неоднородная картина заболеваемости: в Италии и Испании ситуация с коронавирусом улучшилась, но в Великобритании и Турции еще фиксируется прирост числа зараженных.
В Китае в основном фиксируют завозные случаи коронавируса, из них 409 - из России. В Украине - 3372 инфицированных, из них 98 с летальным исходом.
США являются мировым лидером и по заболеваемости коронавирусом (584 тыс.) и по количеству погибших от него (24,5 тыс.).
Страны с наибольшим числом жертв:
- США - 24 485 (7 349 - Нью-Йорк);
- Италия - 21 067;
- Испания - 18 056;
- Франция - 14 967;
- Великобритания - 12 107.
Средняя смертность по планете составляет 6,3%. В Украине она ниже - 2,9%.
Более 95% заболевших - старше 60 лет; более 50% погибших - 80 лет и старше, 8 из 10 страдали от двух хронических заболеваний. Мужчины умирают гораздо чаще, чем женщины. Коронавирус может вызвать осложнение в виде воспаления легких, с последующим их отказом. Пациентов в тяжелом состоянии необходимо подключать к аппарату искусственной вентиляции легких или ЭКМО - насыщения крови кислородом.
"Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.
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