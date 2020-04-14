Почти 2 миллиона человек во всем мире были инфицированы коронавирусом COVID-19, из них более 123 300 умерли. Об этом сообщает "Университет Джонса Хопкинса", обрабатывающий официальную статистику в реальном времени.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на Европу и США приходится 90% случаев заболеваний в мире. В Европе неоднородная картина заболеваемости: в Италии и Испании ситуация с коронавирусом улучшилась, но в Великобритании и Турции еще фиксируется прирост числа зараженных.

В Китае в основном фиксируют завозные случаи коронавируса, из них 409 - из России. В Украине - 3372 инфицированных, из них 98 с летальным исходом.

США являются мировым лидером и по заболеваемости коронавирусом (584 тыс.) и по количеству погибших от него (24,5 тыс.).

Страны с наибольшим числом жертв:

США - 24 485 (7 349 - Нью-Йорк);

Италия - 21 067;

Испания - ​18 056;

Франция - 14 967;

Великобритания - 12 107.

Средняя смертность по планете составляет 6,3%. В Украине она ниже - 2,9%.

Более 95% заболевших - старше 60 лет; более 50% погибших - 80 лет и старше, 8 из 10 страдали от двух хронических заболеваний. Мужчины умирают гораздо чаще, чем женщины. Коронавирус может вызвать осложнение в виде воспаления легких, с последующим их отказом. Пациентов в тяжелом состоянии необходимо подключать к аппарату искусственной вентиляции легких или ЭКМО - насыщения крови кислородом.

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