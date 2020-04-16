За останні 24 години в Україні виявлено 397 нових випадків інфікування COVID-19, за добу 8 осіб померли. Такі оновлені дані Міністерства охорони здоров'я. Загальна кількість хворих в Україні - чотири тисячі сто шістдесят одна особа. Серед летальних випадків майже 90% - це люди від 50 років. Серед майже півтори тисячі пацієнтів, до апарата штучної вентиляції легень підключено 72 людини.

Найбільша кількість хворих - понад шістсот - у Києві та Чернівецькій області. Найнижчі показники - в Луганській, Чернігівській та Донецькій областях.

