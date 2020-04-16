Covid-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
За останні 24 години в Україні виявлено 397 нових випадків інфікування COVID-19, за добу 8 осіб померли. Такі оновлені дані Міністерства охорони здоров'я. Загальна кількість хворих в Україні - чотири тисячі сто шістдесят одна особа. Серед летальних випадків майже 90% - це люди від 50 років. Серед майже півтори тисячі пацієнтів, до апарата штучної вентиляції легень підключено 72 людини.
Найбільша кількість хворих - понад шістсот - у Києві та Чернівецькій області. Найнижчі показники - в Луганській, Чернігівській та Донецькій областях.
Захворіло за останню добу 397 осіб. Із них 29 дітей та 104 медпрацівники. Госпіталізовано 87 осіб, з них троє дітей та 12 медпрацівників. Ми домовились про телеміст між українськими і китайськими лікарями, зараз ми вибудовуємо формат цього телемісту, наше завдання щоб до цього обміну досвідом було залучено якомога більше наших лікарів
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