Через карантин притулок для порятунку носорогів у ПАР залишився без працівників. Адже з-за кордону не змогли приїхати волонтери, з якими була укладена угода. Хто їх замінив? Та чи легко замінити маму осиротілому маляті-носорогу - розповість Ольга Жидецька.

Південноафриканський притулок для маленьких носорогів розташований у провінції Лімпопо. Робота важка і фізично, і психологічно. Адже тут виходжують знайдених у дикій природі дитинчат носорогів, матерів яких знищили браконьєри.

Малята потребують цілодобового догляду, їх потрібно годувати що кілька годин. Та заспокоювати, адже через стрес вони постійно плачуть, кличуть матусь і погано адаптуються до нових реалій життя.

Йоланда ван дер Мерве, працівниця притулку:

Думаю, вони переживають те саме, що й люди, які втрачають своїх матерів. Їхніх мам убивають у них на очах і зрізають їм роги. Після такої травми їхнє життя стає безрадісним, у деяких спостерігається посттравматичний синдром. І ми переймаємося цим.

Працівники притулку в прямому сенсі замінюють сиріткам матусь - напувають молочною сумішшю з величезних пляшок, пестять, чухають і навіть сплять з найменшими, щоб ті почувалися в безпеці.

За статутом реабілітаційного центру, в ньому постійно працює четверо співробітників, а також ще троє волонтерів-іноземців. Коли стало відомо, що через карантин чергові помічники не приїдуть, персонал притулку дав сигнал sos у соцмережах.

Керівництво закладу змінило правила й запросило на роботу місцевих жителів, які втратили роботу. Серед таких Дейдре Розенбах. 37-річна жінка працювала шеф-кухаркою в Британії. Повернувшись додому, відгукнулася на незвичайну вакансію. Адже відчула, що зможе бути корисною.

Дейдре Розенбах, волонтерка:

Оголошення з'явилося на Фейсбуці, я саме завершувала подорож Австралією, а із цим коронавірусом зараз дуже складно влаштуватися на роботу. Тому я відразу погодилася й приїхала сюди якнайшвидше. Це було місяць тому.

Директор притулку вдячний добровольцям, адже навіть не очікував, що буде стільки охочих. А ще дуже побоюється, що через карантин побільшає випадків браконьєрства, а з ними - і покинутих напризволяще безпорадних малих тваринок. 80 відсотків африканських носорогів мешкають у ПАР.

За останнє десятиріччя браконьєри знищили чверть популяції. Убивають тварин заради рогів. Виготовленим з них лікам приписують чудодійні властивості. І попри те, що насправді жодного медичного ефекту вони не мають, у східній медицині на них неабиякий попит.