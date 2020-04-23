Всесвітня організація охорони здоров'я - закликала США переглянути рішення про припинення її фінансування. В організації відзначили внесок Сполучених Штатів і заявили - сподіваються, що США разом із ВООЗ рятуватимуть життя людей по всьому світу й надалі. Очільник організації наголосив - США завжди були головним донором установи.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив про тимчасове припинення фінансування ВООЗ - через провал у роботі з інформування інших країн про небезпеку коронавірусу.