ВООЗ закликала США відновити її фінансування [ Редактировать ]
Всесвітня організація охорони здоров'я - закликала США переглянути рішення про припинення її фінансування. В організації відзначили внесок Сполучених Штатів і заявили - сподіваються, що США разом із ВООЗ рятуватимуть життя людей по всьому світу й надалі. Очільник організації наголосив - США завжди були головним донором установи.
Раніше американський президент Дональд Трамп заявив про тимчасове припинення фінансування ВООЗ - через провал у роботі з інформування інших країн про небезпеку коронавірусу.
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