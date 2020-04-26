В Таджикистане из-за коронавируса приостановили футбольный сезон [ Редактировать ]
Власти Таджикистана заявили 26 апреля, что из-за пандемии коронавируса приостанавливают национальное футбольное первенство до 10 мая. Об этом сообщает Федерация футбола Таджикистана.
"Федерация футбола Таджикистана полностью поддерживает решения Республиканского штаба по профилактике коронавируса Covid-19 в стране, принятые сегодня о временной приостановке общественных и спортивных мероприятий, в целях защиты здоровья и безопасности населения.
В связи с этим, Федерация футбола Таджикистана приняла решение приостановить проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой организации, в том числе соревнования, организуемые Лигами и региональными федерациями по футболу", - сказано в сообщении.
Футбольное первенство будет приостановлено с понедельника, воскресные игры будут проведены, но без зрителей.
Таджикистан был одной из немногих стран, где продолжался футбольный сезон, несмотря на пандемию. В стране, граничащей с Китаем, не сообщалось о случаях коронавируса.
Как сообщает Reuters, в субботу, 25 апреля, власти столицы Душанбе решили на две недели закрыть школы и запретить экспорт зерна и бобовых для обеспечения внутренних поставок.
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