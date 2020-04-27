В Раде появился законопроект об амнистии [ Редактировать ]
В понедельник, 27 апреля, в Верховной Раде Украины появился законопроект Кабинета министров "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
На данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте Рады.
Последний этап прохождения проекта закона - передан на рассмотрение руководству.
Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры".
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