В понедельник, 27 апреля, в Верховной Раде Украины появился законопроект Кабинета министров "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

На данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте Рады.

Последний этап прохождения проекта закона - передан на рассмотрение руководству.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры".