Можливе відкриття ринків президент вже проанонсував і у своєму зверненні за результатами наради

На протести підприємців зрештою відреагували на Банковій. Володимир Зеленський доручив уряду розглянути механізм відкриття ринків. І зробити це вже до кінця тижня.

Йдеться про понад 280 критих продуктових базарів, які забезпечують українців харчами і дають можливість фермерським господарствам продавати свою продукцію.

Аби встигнути до кінця тижня, уже в середу уряд має розглянути питання щодо механізму їх безпечної роботи та чітких санкцій за недотримання правил. Можливе відкриття ринків президент вже проанонсував і у своєму зверненні за результатами наради.

Володимир Зеленський, президент України: