"Життя та здоров'я - понад усе": Володимир Зеленський прокоментував можливість відкриття ринків [ Редактировать ]
На протести підприємців зрештою відреагували на Банковій. Володимир Зеленський доручив уряду розглянути механізм відкриття ринків. І зробити це вже до кінця тижня.
Йдеться про понад 280 критих продуктових базарів, які забезпечують українців харчами і дають можливість фермерським господарствам продавати свою продукцію.
Аби встигнути до кінця тижня, уже в середу уряд має розглянути питання щодо механізму їх безпечної роботи та чітких санкцій за недотримання правил. Можливе відкриття ринків президент вже проанонсував і у своєму зверненні за результатами наради.
Володимир Зеленський, президент України:
Знаю, що важливим питанням є робота продовольчих ринків. На найближчому засіданні, в середу, уряд розгляне можливість їхнього відкриття. Я вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п'ятниці ринки зможуть відновити роботу. Але хочу підкреслити - лише за умови дотримання всіх правил безпеки. Робочі місця, заробіток громадян, зокрема малих фермерів, є дуже важливими. Але життя та здоров'я українців - понад усе.
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