Спеціальний евакуаційний рейс з Маямі повернув додому 259 українців. Після приземлення усім без винятку пасажирам поміряли температуру. Підвищення показників та скарг на самопочуття зафіксовано не було.

Дві сотні пасажирів рейсу будуть на самоізоляції, попередньо вони встановили спецдодаток "Дій вдома". Решта - вирушили на двотижневу обсервацію.

Дмитро Абрамович, перший заступник міністра інфраструктури: