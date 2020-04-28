Евакуйованих українців відправили на самоізоляцію з додатком "Дій вдома" [ Редактировать ]
Спеціальний евакуаційний рейс з Маямі повернув додому 259 українців. Після приземлення усім без винятку пасажирам поміряли температуру. Підвищення показників та скарг на самопочуття зафіксовано не було.
Дві сотні пасажирів рейсу будуть на самоізоляції, попередньо вони встановили спецдодаток "Дій вдома". Решта - вирушили на двотижневу обсервацію.
Дмитро Абрамович, перший заступник міністра інфраструктури:
Якщо протягом 14 днів коректно відбувається взаємодія додатку і людини він автоматично повідомляє що самоізоляція закінчена. Якщо людина не повідомляє про ізоляцію через цей додаток то він надсилає відповідне повідомлення до органів Нацполіції і вони беруть комунікацію з цією людиною на себе.
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