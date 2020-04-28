В Україні не виключають новий спалах COVID-19 вже за тиждень

В Україні не виключають новий спалах COVID-19 вже за тиждень. Це пов'язано з недотриманням правил карантину під час святкування Великодня - повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Також, за його словами, в двох областях Сумській та Одеській - розпочнуть тестування на антитіла до коронавірусу.

Аби виявити незафіксованих раніше заражених на COVID. Згідно з останніми даними МОЗ, натепер в Україні підтверджено 9410 випадків хвороби. З них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. Серед так званих лідерів - Київ та Чернівецька область. Там понад тисячу підтверджених випадків інфікування. У Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Донецькій областях за добу жодного нового випадку.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: