В Україні за добу померли 19 хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні не виключають новий спалах COVID-19 вже за тиждень. Це пов'язано з недотриманням правил карантину під час святкування Великодня - повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Також, за його словами, в двох областях Сумській та Одеській - розпочнуть тестування на антитіла до коронавірусу.
Аби виявити незафіксованих раніше заражених на COVID. Згідно з останніми даними МОЗ, натепер в Україні підтверджено 9410 випадків хвороби. З них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. Серед так званих лідерів - Київ та Чернівецька область. Там понад тисячу підтверджених випадків інфікування. У Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Донецькій областях за добу жодного нового випадку.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
За останню добу в Україні було зафіксовано 19 летальних випадків, більшість яких супроводжувалась хронічними захворюваннями - це були люди з групи ризику. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві - 78, Чернівецькій області - 54, і Тернопільській - 52 та Київській - 34.
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