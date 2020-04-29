На Донбасі продовжуються обстріли [ Редактировать ]
Один український військовий загинув на Сході країни. Російські найманці 17 разів обстрілювали українських захисників. Зокрема застосували артилерійські системи 152-их та 122-их калібрів та 120-ті і 82-ті міномети.
Крім того, ворог із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв ділянки розведення №3 Богданівка - Петрівське. І вже від опівночі на фронті неспокійно.
Окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Під ворожі обстріли потрапили оборонці Верхньоторецького та Новотошківського.
по теме
На Світлодарській дузі тривають перестрілки
Жодної доби не минає без провокацій, кажуть наші солдати. Вдень більш-менш тихо. А щойно сутеніє - починається
Оборонці Верхньоторецького та Новотошківського потрапили під обстріл
Ворог із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. І вже від опівночі на фронті неспокійно.
Військові відповідають на ворожі провокації зі штатного озброєння
Українські захисники на ворожі провокації відповідають зі штатного озброєння
На Донбасі бойовики вели вогонь із забороненого озброєння
На сході країни російські окупанти активно застосовують важке озброєння. Сьогодні зранку били зі 120-их мінометів по оборонцях Кримського. Минулося без втрат. Минулої доби зафіксовано 9 обстрілів, також переважно з важких мінометів. Двох бійців було поранено
Оборонців Кримського накривали вогнем мінометів
Минулої доби зафіксовано 9 обстрілів, також переважно з важких мінометів. Двох бійців було поранено. Вогнем у відповідь армійці знищили двох найманців, трьох поранили