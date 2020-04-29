Справа збитого MH-17: журналісти встановили ключового фігуранта [ Редактировать ]
Ключового фігуранта "Справи MH-17" встановили журналісти з групи "Беллінг-кет". Особа, яка напередодні збиття літака фігурувала у розмовах бойовиків під іменем "Володимир Іванович" - це російський генерал-полковник Андрій Бурлака, перший заступник голови прикордонної служби ФСБ Росії.
За даними журналістів, він відіграв ключову роль у стеженні за воєнними операціями на сході України та контролі потоку зброї через кордон. І єдиний з причетних, кого досі не вдавалося встановити Міжнародній слідчій групі.
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