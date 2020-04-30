Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя выполнение бюджета в I квартале нынешнего года.

"В нынешней ситуации самое плохое то, что власть обманывает людей. Еще месяц назад нам говорили, что страна лучше, чем когда-либо, готова к кризисным испытаниям. Оказалось, что это просто пустые слова. И об этом четко свидетельствует динамика выполнения Государственного бюджета в первом квартале нынешнего года. По итогам трех месяцев в госбюджет поступило на 27,6 млрд гривен меньше, чем запланировано. Оказалось, что грош цена и разрекламированным реформам, и всем заявлениям власти о помощи и поддержке медицины, которую она в первые недели эпидемии якобы поспешила оказать", - сказал Юрий Бойко.

Так, в частности, на борьбу с эпидемией потратили лишь немногим более 1 млрд гривен, привел пример народный депутат.

"Пока в стране разворачивалась эпидемия, президент, парламент и правительство решали какие-то свои кадровые вопросы, плели интриги, продавали землю, торговались с МВФ, но для устранения реальных угроз не делали ничего, кроме введения карантина. Финансирование медицины - ключевой отрасли, оказалось хуже (минус 18% по общему фонду госбюджета, – ред.), чем в первом квартале прошлого года, когда в мире никакой пандемии и в помине не было. Социальная защита населения недофинансирована на 5,6 млрд гривен. На поддержку экономики, и так мизерной, правительство направило на четверть меньше плана. Оказалось, что для "новых лиц" во власти в приоритете не здоровье людей, а собственный карман. Поэтому зарплаты, доплаты и премии все чиновники, менеджеры и члены наблюдательных советов госкомпаний получали вовремя и без всяких проблем", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик отметил, что после таких управленческих "художеств" власти доверять нельзя.

"Сейчас, когда бюджетом выделены ресурсы в Фонд борьбы с коронавирусом, все расходы из него необходимо жестко контролировать. Важно, чтобы эти средства пошли на помощь людям и экономике, а не на премии очередным приглашенным во власть "политическим туристам".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться создания Временной следственной комиссии Верховной Рады для контроля за расходованием средств из антикризисного Фонда. Мы также выступаем за полноценный аудит всех медучреждений страны, чтобы понимать, какова реальная ситуация с обеспечением всем необходимым в больницах наших городов", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Он также акцентировал на необходимости полной смены приоритетов в работе парламента.

"Нужно вносить новые изменения в бюджет, чтобы реально укрепить медицину, стимулировать экономику и помочь украинским семьям. В повестке дня работы парламента должны, наконец, появиться законопроекты, предусмотренные Минскими соглашениями. Сегодня Украине как воздух нужен мир – чтобы остановить жертвы, преодолеть эпидемию и не допустить коллапса экономики. У страны есть шанс прекратить войну, избежать кризиса и нищеты, и задача президента, правительства, всех парламентских фракций – работать так, чтобы этот шанс реализовать", - резюмировал Юрий Бойко.