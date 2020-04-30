"Оппозиционная платформа - За жизнь" запустила СММ-проект ко Дню Победы [ Редактировать ]
30 мая, за 9 дней до Дня Победы, в социальных сетях стартовал СММ-проект "Оппозиционной платформы - За жизнь" с обратным отсчетом времени.
9 дней приближают нас к Великому Празднику - 9 Мая. Для каждого из нас - это особый день. Мы помним и гордимся своими родными, которые сражались в Великой Отечественной войне, ковали победу в тылу и возрождали Украину в тяжелые послевоенные годы. И сегодня наш долг добиться, чтобы ветераны, дети войны жили достойно в стране, которую они защищали и строили. Их жизнь - это пример высочайшей доблести и отваги.
Спасибо Вам за Победу! Спасибо за Жизнь!
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