Вакцину від коронавірусу збираються почати виробляти восени [ Редактировать ]
В американській компанії "Пфайзер" заявили, що почнуть застосовувати вакцину проти коронавірусу вже цієї осені. За словами гендиректора Альберта Бурла, у серпні препарат тестуватимуть на людях і, в разі успіху, вже за місяць почнуть масове виробництво.
Крім Штатів, вакцину проти COVID-19 розробляють, зокрема, у Великій Британії, Німеччині, Італії, Ізраїлі та Австралії. Більшість лабораторій також планують представити ліки восени цьогоріч.
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