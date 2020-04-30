В американській компанії "Пфайзер" заявили, що почнуть застосовувати вакцину проти коронавірусу вже цієї осені. За словами гендиректора Альберта Бурла, у серпні препарат тестуватимуть на людях і, в разі успіху, вже за місяць почнуть масове виробництво.

Крім Штатів, вакцину проти COVID-19 розробляють, зокрема, у Великій Британії, Німеччині, Італії, Ізраїлі та Австралії. Більшість лабораторій також планують представити ліки восени цьогоріч.