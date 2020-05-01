ОПЗЖ требует от власти объективного расследования событий 2 мая в Одессе и наказания виновных [ Редактировать ]
Трагедия 2 мая в Одессе – "Одесская Хатынь" – одна из самых трагических страниц в истории независимой Украины.
Бойня на Куликовом поле, пожар в Доме профсоюзов, ставший причиной гибели десятков людей, расправа ура-патриотов над теми, кому удалось спастись из огня, – вот результат той политики ненависти и вражды, которую насаждали и культивировали лидеры евромайдана.
Именно так – с насилия, ненависти, агрессии и циничной лжи – начинала свой путь в "европейскую семью", к европейским ценностям Украина Турчинова – Порошенко – Парубия – Яценюка.
За пять лет правления преступный режим Порошенко – Парубия, несмотря на требования родных и близких жертв одесской трагедии, несмотря на призывы политиков, представителей гражданского общества и международных организаций, так и не провел объективное расследование событий 2 мая. Виновные не найдены и не наказаны.
Причина очевидна: Порошенко и его приспешники были кровно заинтересованы в том, чтобы скрыть правду о тех трагических событиях. Это подтверждают заявления представителей Международной консультативной группы, указавших на серьезные недостатки в вопросах независимости и эффективности расследований, которые, по мнению МКГ, не соответствуют требованиям Европейской конвенции по правам человека или практике Европейского суда по правам человека. Об этом прямо говорила и на то время постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, утверждая, что расследование затягивается из-за "дефицита желания привлечь к ответственности тех, кто это осуществлял".
"Дефицит желания" провести незаангажированное расследование и привлечь виновных к ответственности продемонстрировала и новая власть. Русофобская истерия, избирательное, политически мотивированное правосудие, заигрывание с ура-патриотами, работа на раскол общества, а главное, преступное полное бездействие в расследовании одесской трагедии – все это со всей очевидностью доказывает, что команда Зеленского покрывает страшные преступления режима Порошенко.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти провести полное и объективное расследование одесской трагедии. Украинское общество ждет этого уже 6 лет! Виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности в соответствии с принципом неотвратимости наказания. Историческая правда и справедливость должны быть восстановлены. Это требование не только нашей партии и общества, этого ждет от Украины весь цивилизованный мир.
Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
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