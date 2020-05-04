Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый хит - "Мой". Интригующая песня уже "захватила" просторы интернета и за считаные дни стала одной из самых востребованных в поисковых запросах. Новым хитом певица поделилась в своем Instagram.

Кому же посвятила певица столь откровенную песню - остается загадкой. Певица никак не комментирует новый хит.

"Но ты мой самый лучший день. Продолжай .... ты уже можешь, я знаю )", лишь интригующе написала певица под видео.

Известно, что песня "Мой" - совместная работа Лободы и экс-солиста группы "Инь-Янь" Артема Иванова, который часто выступает автором песен многих известных артистов.

"Круче Лободы, только Светлана Сергеевна Лобода", "Как всегда огонь!", "Это все Тиллю!", " И вправду, эта песня, то что нужно сейчас", "Шикарный трек", - комментируют подписчики новую песню певицы.

Напомним, ранее LOBODA получила российскую музыкальную премию. Певица победила в трех номинациях.

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