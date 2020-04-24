Украинская певица Светлана Лобода, получила в России престижную музыкальную премию. Ролик с онлайн-награждением звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

20 апреля в Кремле должна была состояться Церемония награждения премией "Звуковая дорожка", но была отменена из-за коронавируса.

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О том, что Лобода победила в трех номинациях она узнала во время видеозвонка от ведущего премии Артура Гаспаряна. Лобода получила снаграды:

Артист года,

Альбом года

Sexy, .

Премией наградили новый альбом украинской певицы SOLD OUT. Он стал платиновым через две недели после выхода.

Сама Лобода призналась, что формат новой пластинки стал для нее экспериментальным и поблагодарила за признание.

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