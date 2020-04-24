Лобода получила российскую музыкальную премию [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода, получила в России престижную музыкальную премию. Ролик с онлайн-награждением звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
20 апреля в Кремле должна была состояться Церемония награждения премией "Звуковая дорожка", но была отменена из-за коронавируса.
О том, что Лобода победила в трех номинациях она узнала во время видеозвонка от ведущего премии Артура Гаспаряна. Лобода получила снаграды:
- Артист года,
- Альбом года
- Sexy, .
Премией наградили новый альбом украинской певицы SOLD OUT. Он стал платиновым через две недели после выхода.
Сама Лобода призналась, что формат новой пластинки стал для нее экспериментальным и поблагодарила за признание.
И пусть на модной сегодня «удаленке», но от того не менее ценные. Спасибо Артуру Гаспаряну @artur_gasparyan_mk , #zdawards и всем читателям газеты «Московский Комсомолец» за признание уже 4 года подряд. 🔥🔥 Наши премии :🙀 #АртистГОДА #АльбомГода «SOLDOUT” #номинация “Sexy”
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
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