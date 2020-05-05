В рамках пересмотра медицинской реформы Министерство здравоохранения расширит перечень бесплатных услуг в больницах. Об этом сообщает в Facebook Минздрав.

Сообщается, что с 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться пакеты медицинских услуг.

"Это произойдет в рамках изменений в медицинской реформе, которые Минздрав проводит по поручению президента Владимира Зеленского. Главным закупщиком медуслуг в государстве останется Национальная служба здоровья Украины, но пакет услуг будет расширен", - говорится в сообщении.

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