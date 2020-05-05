По состоянию на 9:00 5 мая в Украине зафиксировано 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.

Кроме того, за сутки зафиксировано 366 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 454 случая;

Волынская область - 343 случая;

Днепропетровская область - 478 случаев;

Донецкая область - 83 случая;

Житомирская область - 448 случаев;

Закарпатская область - 546 случаев;

Запорожская область - 287 случаев;

Ивано-Франковская область - 1015 случаев;

Кировоградская область - 401 случай;

г. Киев - 1583 случая;

Киевская область - 866 случаев;

Львовская область - 514 случаев;

Луганская область - 38 случаев;

Николаевская область - 163 случая;

Одесская область - 469 случаев;

Полтавская область - 231 случай;

Ровенская область - 779 случаев;

Сумская область - 112 случаев;

Тернопольская область - 923 случая;

Харьковская область - 377 случаев;

Херсонская область - 142 случая;

Хмельницкая область - 119 случаев;

Черновицкая область - 1948 случаев;

Черкасская область - 314 случаев;

Черниговская область - 64 случая.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина избежала критического сценария пандемии коронавируса.