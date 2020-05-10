Більше трьох тисяч людей уже одужали від COVID-19 в Україні. Помер 391 пацієнт. Серед жертв і головний лікар Івано-Франківської станції швидкої допомоги.

За даними МОЗу з моменту спалаху інфекції підтвердили понад 15 тисяч випадків зараження. Найбільше від інфекції потерпає Західна Україна та столиця. Незважаючи на послаблення карантину від завтрашнього дня, МОЗ закликає українців дослухатися до порад влади, користуватися антисептиками та носити маски.