Наделение "Укрпочты" банковскими функциями, которое было отражено в законопроекте, поданном на рассмотрение парламента, вызывает вопросы и с точки зрения логики, и с точки зрения международного опыта такого рода реформ. Об этом сообщает "РБК-Украина".



Как пишут журналисты, "Укрпочту" планировали наделить такого рода функциями с 2017 года - в ВРУ был зарегистрирован законопроект №6601. Однако его раскритиковали эксперты Главного научно-экспертного управления ВР, после чего проект отозвали. Снова такой проект был разработан в 2019 году - №2788, в Раду его внесли 20 января 2020 года.

При этом "Укрпочта" работала с банковской лицензией со времен СССР - почтовые отделения заменяли банковские отделения, почтальоны разносили пенсии, там же можно было отправлять переводы. Однако после имплементации в Украине международных стандартов банковской деятельности у почты эти функции забрали.

Согласно законопроекту №2788, "Укрпочте" разрешат обслуживать почтовые счета (аналогичные банковским), обменивать валюты, обслуживать вклады и т.д. В то же время, реформа нивелирует выгоду, о которой говорят авторы инициативы, поскольку это прямым станет вмешательством государства в конкуренцию в банковском секторе, а она и так нарушена – доля госбанков в чистых активах составляет 54%. То есть государственная монополизация банковской сферы будет расти.

Также в реформе не обусловлен контроль НБУ над "Укрпочтой" – ей не предоставят статус финансового учреждения, и Нацбанк не будет иметь возможности устанавливать требования для нее, аналогичные тем, что действуют для банков.

Третий момент - "Укрпочта" и система гарантирования вкладов физлиц. Проект предполагает участие оператора в ФГВЛ, однако он получит льготу в виде освобождения от уплаты сбора в размере 1% уставного капитала. В то же время уровень защиты прав вкладчиков по почтовым счетам будет недостаточным, а компенсации для вкладчиков будут покрывать за счет государства. Также эксперты говорят о рисках злоупотреблений в банке "Укрпочты".

По мнению журналистов, международные партнеры могут задаться рядом вопросов о предоставленных преимуществах для "Укрпочты".

"Не понимаю резона выпускать на рынок структуру, которая технически и профессионально к этому не готова. Давайте рассмотрим каждую страну отдельно. У них отдельные структуры в составе почтового оператора, с выполнением ключевых критериев, которые выполняют банки", - прокомментировала проект народный депутат Нина Южанина.

"Модель, которая предлагается это outdating. Большинство стран ушло от нее. Можно найти очень мало стран, которые имеют почтовый аккаунт на балансе, страны уходят к агентской (модели). Мы бы не рекомендовали создавать модель, от которой мир отказался. Агентская модель имеет подмодели, которые можно эффективно использовать. Одна из моделей, которую предлагал Смелянский - чтобы "Укрпочта" имела собственный банк. Ее активно и эффективно можно будет использовать в Украине", - высказался на комитете ВРУ представитель Всемирного банка.

Как пишут журналисты, если учесть упомянутые момент, наделять "Укрпочту" банковскими функциями следует либо путем создания отдельной банковской структуры, либо выдавая банку лицензию НБУ на равных с другими банками условиях.