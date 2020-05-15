Новий великий спалах коронавірусу у Києві в інтернаті для дівчат. Одразу 81 хворий. Чому це сталося? Та чим це загрожує киянам? Олександр Васильченко з'ясовував.

Дарницький будинок-інтернат для дівчат. Це зараз новий осередок коронавірусної хвороби в Києві. І, певно, найбільш масове місце зараження в Україні. 81 - підтверджений випадок. Зараз територія закладу закрита. Вхід охороняють правоохоронці. Потрапити туди можуть тільки лікарі.

Нікого не пускаємо, крім медичних працівників і все.

Тут уже виявили нульового пацієнта. Ще напередодні з'ясували: це одна зі співробітниць. Жінка й не знала, що інфікована. Бо хвороба в неї проходила безсимптомно. Одразу провели ПЛР-тестування всього персоналу й дітей - це 182 особи. Повторюсь, COVID-19 підтвердився у 81 людини: у 28 працівників і 53 дівчат. Майже всі переносять хворобу легко й безсимптомно. Лише троє людей потрапили в лікарню. Це працівники інтернату. Решта на самоізоляції.

Світлий Руслан, директор департаменту соцполітики КМДА:

Хочу зазначити, у всіх дівчат хвороба проходить безсимптомно, ми їх повністю виділили зробили окреме їм приміщення, за нами догляд мед персонал вже там знаходиться співробітники інтернатного закладу вони будуть жити до тих пір, поки не буде знято карантинні заходи. Декілька разів в день будуть проводити дезінфікування і обробку всіх приміщень і поліція охороняє щоб не було втручання зовнішнього.

Цей будинок-інтернат буде закритий на карантин, поки всіх не вилікують від коронавірусу. А вже завтра, повідомили у КМДА, на СOVID-19 протестують ще 7 закладів. А саме Святошинський інтернат для хлопчиків, два міські заклади для людей похилого віку та чотири спеціалізовані заклади для жінок і чоловіків.