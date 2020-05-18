Кросівки Майкла Джордана продали з аукціону за рекордну суму [ Редактировать ]
Кросівки легендарного гравця НБА Майкла Джордана пішли з молотка за 560 тисяч доларів. Онлайн-аукціон провів дім Sotheby's. Виторгом організатори вражені, адже розраховували заробити на лоті щонайбільше 150 тисяч.
У цій парі знаменитий баскетболіст грав у переможних матчах 1985 року. На ній є автограф Джордана. А правий кросівок мега-зірки на пів розміру більший за лівий.
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