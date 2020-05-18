Кросівки легендарного гравця НБА Майкла Джордана пішли з молотка за 560 тисяч доларів. Онлайн-аукціон провів дім Sotheby's. Виторгом організатори вражені, адже розраховували заробити на лоті щонайбільше 150 тисяч.

У цій парі знаменитий баскетболіст грав у переможних матчах 1985 року. На ній є автограф Джордана. А правий кросівок мега-зірки на пів розміру більший за лівий.