В УЗ 14 мая состоялся аукцион на определение будущего поставщика питания для пассажиров "Интерсити" и "Интерсити +". Победу в конкурсе одержала малоизвестная компания "Гринед", допускать которую к аукциону у конкурсной комисии УЖСК не было оснований. По меньшей мере, потому что компания так и не смогла подтвердить информацию о якобы наличии у нее необходимого опыта (оказания услуг пытания на протяжении минимум полугода), передает УНН.

Во-первых, в своей конкурсной документации, пытаясь доказать опыт в сфере кейтеринга, "Гринед" предоставила УЗ справку о том, что в течение полугода (с 01.10.19 по 31.03.20 гг..) якобы кормила сотрудников предприятия "Подольские экологические системы и технологии". Последнее оказалось дочерним самой "Гринед" по причине наличия общего владельца - "Компания Европа Ист Медия Лимитед".

Во-вторых, период якобы предоставления компанией "Гринед" услуг питания подпадает под действие карантинных мер в Украине. Ведь, с 12.03.2020 года КМУ запретил работу всех предприятий в сфере оказания услуг питания и кейтеринга.

Также, с 01.10.2019 по 24.01.2020 в "Гринед", кроме директора Натальи Письменной, работало только два сотрудника. И еще четыре появились только в январе текущего года - в период подачи документов на конкурс УЖСК.

Но все шесть сотрудников компании (кроме директора) с 01.03.2020 по 31.03.2020 г., согласно поданной "Гринед" налоговой декларации, находились в неоплачиваемом отпуске. Следовательно, кто и как мог осуществлять услуги питания для "Подольских экологических систем и технологий", вопрос - открытый.

Таким образом, компания "Гринед", судя по всему, ни только не имеет в своем портфолио необходимого опыта обслуживания значительного количества лиц, но также, вероятно, пыталась скрыть этот факт, предоставляя конкурсной комиссии УЖСК неподтвержденную информацию.

Напомним, что 14 мая состоялся аукцион по выбору подрядчика, который должен кормить миллионы пассажиров "Интерсити" и "Интерсити +".

Компания "Гринед" предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение УЖСК в размере 4 млн 25 тыс. грн, что всего на 25 тыс. грн больше, чем у ближайшего конкурента.

Никому не известная фирма без опыта и с оффшорными корнями "обошла" таких гигантов, как "Сокар", "Вог" и даже "дочку" известной австрийской компании "До Энд Ко".