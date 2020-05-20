На світ чекає музейна криза. В ЮНЕСКО заявили: кожен восьмий музей може закритися назавжди, так і не оговтавшись від карантину. Однак наша Олена Абрамович розповість про мистецькі заклади, які попри всі труднощі - повертаються до роботи. А задля арт-популяризації - готові запрошувати до себе навіть... пінгвінів.

Вдягнути маску, обробити руки антисептиком, обмежити свій похід двома годинами. Ну і купити квиток онлайн заздалегідь. Такі нові реалії роботи музеїв під час карантину.

У Бельгії вони запрацювали з вівторка. Серед перших відвідувачів була й королівська сім'я - в масках, як і решта відвідувачів. Охочих відвідати Королівські музеї мистецтв було чимало - навіть черги утворились.

Оділь Ріксманс, відвідувачка музею:

Не можна збиратися компанією в одній кімнаті, стояти близько один біля одного. Для нас це трохи складно, бо ми прийшли компанією друзів. Зазвичай ми любимо стояти разом перед картиною та обговорювати її, тому трохи дивні відчуття.

Серед нових правил відчиняти двері ліктем, вбиральню відвідувати по одному. А в тих музеях, де досі працюють каси - для працівників встановили кабінки із захисного скла. А це вже музей Санта-Марія-дель-Фйоре в Італії. Тут відвідувачам роздають спеціальні прилади, які вібрують щоразу, коли хтось підходить надто близько.

У Греції теж цього тижня поновили роботу музеї. До Афінського акрополя нарешті потрапили ті, хто чекав цього понад два місяці.

Барбара Рено Гонзалес, письменниця, туристка зі США:

Я прилетіла до Афін 18 березня, і відразу оголосили карантин. Я приголомшена, як Греція впоралася із ситуацією, але мені було дуже важко, бо я не могла нікуди піти. Нарешті побачу Акрополіс.

Ян Коле, співробітник британського посольства:

Це мій перший візит до Акрополіса, хоч я в Афінах уже два роки. Мати змогу бути тут у таку тишу й без натовпів - це справді щастя.

Пощастило відвідати музей і.. пінгвінам з американського зоопарку. В місті у Канзас-Сіті, для трійки пернатих влаштували екскурсію до місцевого музею, скориставшись відсутністю відвідувачів. А от зоопарки, схоже, найлегше виходять з карантину - великі площі дозволяють впустити більше людей. Так, у бельгійському Парі Діаза за перші дні після відкриття побували уже дві тисячі відвідувачів.