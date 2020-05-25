В 2019 году российский химпром потерял от ограничений в торговле с Украиной полмиллиарда долларов. Об этом сегодня заявили в Союзе химиков Украины.



"Российский химпром в 2019 году потерял от ограничений в торговле с Украиной более 500 млн дол. США. Кто выиграл от ограничительных мер? Украинский производитель и Украина. , - заявил вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко, комментируя ход антидемпингового расследования Межведомственной комиссии по международной торговле. - Сейчас мы видим откровенный лоббизм российских компаний с целью запустить импорт в страну под прикрытием якобы потребителей".



21 августа 2019 Межведомственная комиссия по международной торговле начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений.



Инициаторы дела – четыре производителя "Днепроазот", "Ровноазот", "Черкасский "Азот", "Северодонецкий Азот" при поддержке государственного ОПЗ.



18 мая 2020 МЭРТ завершил работу по обеим начатым расследованиям и известил об этом торговые миссии стран импортеров. В настоящее время все консультации проведены, позиции сторон публично озвучены, согласованы и обсуждены. Срок завершения расследования, предусмотренный законом 25 мая 2020 года, однако вероятнее всего расследование продлится еще на месяц.



Последние 12 лет Украина остается объектом фокусированной стратегии по экспансии на внутренний рынок со стороны соседей. Ограничительные меры по сдерживанию демпингового импорта из России начали усиливаться с 2014 года, но фактически эти меры не работали. Эффект от ограничений импорта начал показывать ощутимый результат только в 2019 году, в условиях введения полного эмбарго на российские удобрения, и в условиях падения цен на природный газ.

"Производители из России обходили все ограничения через импорт из других стран. Ситуация вела к полной остановке и консервации азотных заводов. Именно по этой причине украинские производители – три завода Ostchem, "Днепроазот" и при поддержке государственного ОПЗ - инициировали специальное защитное расследование против растущего импорта азотных удобрений. Наша позиция очень четкая: первое, мы считаем, что квоты на импорт азотных удобрений должны быть введены в размере, который обеспечивать загрузку отечественных мощностей минимум на 80%. Второе, мы считаем, что в таких условиях, которые сейчас сложились, квоту для продукции из России выделять вообще не целесообразно".



По информации "Подробностей", в настоящее время появились попытки перенести заседание Комиссии для якобы дополнительного обсуждения и консультаций. Спекулянты, торгующие российскими удобрениями при поддержке одной аграрной ассоциации предпринимают попытку шантажировать Правительство через перекрытие дорог.



"Президент и Премьер-министр много говорят о создании новых рабочих мест. Хочу сказать, что эта история - как раз история о рабочих местах. Мы считаем недопустимыми решения, которые приводят к сокращению рабочих мест, снижению загрузки украинских заводов и остановке некоторых из них. Только на заводах по производству удобрений занято более 15 тысяч рабочих. В целом химическая отрасль обеспечивает 102 тис. рабочих мест, в т.ч. 81 тис. в смежных отраслях. Правительство много говорило о поддержке национального производителя, об индустриальном национализме. Сейчас, как раз, настал момент, когда нужно не говорить, а брать и сделать", - комментирует Игорь Гольченко, вице-президент Союза химиков Украины.



По словам Гольченко цены для потребителя что на украинскую продукцию, что на импортную уже не сильно отличаются. "Теряют большой заработок трейдеры, которые торгуют импортными удобрениями, теряют импортеры. Цена внутреннего рынка для конечного потребителя в Украине ниже, чем Польше, Сербии, Франции и Германии", - говорит представитель СХУ.



В первом квартале 2020 года отечественная химическая продукция начала теснить российскую на рынках Турции, Индии на Балканах, а импорт азотных удобрений в Украину упал на 19%. Украинская химическая индустрия по немного начинает переигрывает российских химиков на других рынках, на своем рынке.



"Сейчас будет выглядеть очень странной ситуация, если принятые решения украинских чиновников позволят вернуть российскому химпрому эти доходы (500 млн дол. США – прим. Авто). При этом, отобрав их у отечественных производителей, которые создают в Украине рабочие места и платят налоги в Украине. Сейчас, мы видим, как решение ММКТ пытаются остановить лоббисты, которым выгодно зарабатывать на перепродажах, а также те, кому нужно расширять свои рынки сбыта. Мы уверенны, что без национального производства невозможно обеспечить стабильное закрытие спроса на удобрения, нельзя обеспечить продовольственную безопасность страны. Думаю, что в Правительстве это понимают. Или должны понимать", - говорит Гольченко



"Мы не знаем, какое решение будет выносится, его еще нет. И сейчас мы не можем оценить его сбалансованность. Очень надеемся на проукраинскую позицию Правительства и на то, что российским лоббистам не удастся сорвать справедливое проукраинское решение ММКТ. Мы ожидаем, что решение Минэкономики честно и справедливо сбалансирует интересы двух отраслей", - говорит Олег Арестархов.