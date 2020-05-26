Карантинні заходи, схоже, виправдовують себе. Адже країни, де карантин не запроваджували, зараз демонструють невтішну статистику.

Так, у Швеції рівень захворюваності на коронавірус в рази вищий, ніж у сусідів, які перестрахувалися. До того ж відмова від карантину не допомогла цій скандинавській країні врятувати економіку. Агенція Bloomberg повідомила про зростання безробіття в країні. Про шведський план, який не спрацював, розкаже Олена Абрамович.

Зростання безробіття до 8% у коронакризу - не така вже й погана статистика, на перший погляд. Проте, це лише вершина айсберга. Бо шведський уряд найближчим часом планує спростити процедуру звільнення працівників. І скорочення будуть, бо ситуація з епідемією далека від стабільної.

Андерс Тегнелл, державний епідеміолог Швеції:

Наразі ми маємо понад 4 тисячі смертей від COVID-19, це надзвичайно прикро. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб виправити виявлені речі, які не спрацювали достатньо добре і частково спричинили таку велику кількість загиблих.

У той час, як на півдні Європи згортають карантин, у Швеції епідемія в розпалі. У середині травня країна стала лідером у ЄС за темпами смертності на мільйон жителів протягом тижня. І хоч загалом шведи не обігнали Британію, Іспанію, Італію та Францію, своїх сусідів - Фінляндію, Норвегію і Данію - залишили далеко позаду. Там смертність у 5-10 разів нижча.

Андерс Тегнелл, державний епідеміолог Швеції:

У Швеції усіх, в кого діагностували COVID-19 і вони померли протягом 30 днів, зараховують до жертв COVID-19, - незалежно від фактичної причини смерті. У багатьох інших країнах застосовують інші методи підрахунку, які дають нижчу кількість.

Головний епідеміолог Швеції запевняє, - панікувати не варто. І карантині обмеження все одно б не врятували більше життів. Бо три чверті померлих - це мешканці будинків для літніх людей. А візити туди були заборонені ще з середини березня. Тобто запобіжні заходи там, де це найбільше потрібно, таки були запроваджені.

Андерс Тегнелл, державний епідеміолог Швеції:

Зараз ми спостерігаємо зменшення кількості інфікованих та зниження рівня смертності у тих закладах, де раніше був сплеск. Тому ми покладаємо великі надії на те, що там покращили умови. І це дало свій ефект.

Швеція не вводила жорстких обмежень через пандемію. Більшість шкіл, садочків, а також барів та ресторанів - продовжили працювати. Влада просто закликала дотримуватися соціальної дистанції. Заборонили лише зібрання у понад 50 осіб.

Схожий сценарій на початку випробувала і Британія, проте Лондон швидко переконався, наскільки це небезпечно. На шведів же тепер у ЄС дивляться як на персон нон грата. Кіпр, який відкриває кордони для іноземних туристів уже за два тижні, вніс Швецію у чорний список.