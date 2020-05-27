Падение промышленности Украины на фоне преступного бездействия правительства, или полная деиндустриализация страны - Виктор Медведчук [ Редактировать ]
Стали известны итоги падения промышленного производства Украины за январь - апрель 2020 года. Как сообщает Государственная служба статистики Украины, в январе - апреле 2020-го снижение промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 7,9%.
Отраслевая структура падения украинской промышленности (январь - апрель 2020 года к январю - апрелю 2019-го) такова:
- снижение добычи угля - 21,7% (и здесь необходимо отметить также комплекс сразу возникших проблем - от невыплат зарплат шахтерам до кризиса в энергетике);
- сокращение в легкой промышленности - 13,6% (при этом Украина, несмотря на незадействованные мощности легпрома, так и не смогла обеспечить население страны – и даже медиков! – средствами защиты, доступными и на достаточном уровне);
- сокращение в деревообработке - 8,3%;
- снижение производства резины и пластика - 12,3%;
- металлургическое производство - 15,4%;
- машиностроение - 19,7%, в том числе автопром потерял 28,5% объемов производства.
Как следствие, выполнение общего фонда госбюджета в январе - апреле 2020 года, по данным Государственной казначейской службы Украины, составило:
- 13,9% от плановых показателей, в том числе 15,7% только в апреле 2020-го;
- 8,9% - недополучение поступлений в бюджет Пенсионного фонда от ЕСВ (данные на 20.05.2020).
Опережающие по темпам падения потери украинского машиностроения и металлургии означают для отечественной экономики полную деиндустриализацию страны и утрату возможности производить сколь-либо технологически сложную промышленную продукцию.
Таким образом, катастрофа украинской промышленности придвинулась вплотную, и спасение отечественного промышленного потенциала должно стать основной задачей правительства.
Однако правительство, как и предыдущее (а правильнее было бы сказать, все правительства последних лет), просто игнорирует проблему. Кабмин вообще ничего не предпринимает для того, чтобы прекратить падение украинской промышленности.
В условиях такого преступного бездействия Кабмина единственным спасением для украинской экономики может стать только новое коалиционное правительство профессионалов с эффективной программой срочной реанимации страны, в первую очередь - ее промышленности.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"