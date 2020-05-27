В рамках ослабления карантина в Киеве приняли решение открыть торгово-развлекательные комплексы (ТРЦ). Торговые центры откроются для посетителей 30 мая. Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об открытии торгово-развлекательных центров, но без работы развлекательных зон. ТРЦ откроются с соблюдением санитарных норм и регламентов с субботы, 30 мая.

"Также с 30 мая смогут начать работу и гостиницы. Кроме хостелов. Рестораны в отелях пока работать на вынос и на обслуживание", - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать:

Температурный скрининг сотрудников и постояльцев

Масочный режим вне номеров

Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения

"Рестораны в отелях пока работать на вынос и на обслуживание. Решение же о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно", - добавил мэр.

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