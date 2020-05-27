"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов [ Редактировать ]
"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе железной дороги.
Продажа билетов открыта на поезда:
№8/7 Одесса-Харьков,
№20/19 Лисичанск-Киев,
№53/54 Днепр-Одесса,
№63/64 Харьков-Киев,
№105/106 Киев-Одесса
№791/792 Киев-Кременчуг,
№81/82 Харьков-Новоалексеевка,
№125/126 Киев-Константиновка,
№10/9 Киев-Мариуполь.
Отмечается, что, согласно постановлению Кабмина №392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест. Сейчас билеты можно купить онлайн, в ближайшее время их можно будет приобрести в кассах.
Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. При посадке в вагон будет осуществляться измерение температуры тела. Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Ранее сообщалось, что поезда в Украине запустят раньше запланированного времени.
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