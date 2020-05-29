Корреспондента CNN Омара Хименеса арестовали полицейские прямо во время репортажа о событиях в штате Миннеаполис.

Об этом сообщает CNN.

По информации, журналист рассказывал об обстановке, когда несколько полицейские набросились на него и надели наручники, не объяснив причину задержания.

"Репортер CNN был арестован этим утром в Миннеаполисе за то, что выполнял свою работу", - отмечается в сообщении.

Фото: CNN

Известно, что позже была арестована и вся съемочная группа канала также без объявления всяких подозрений.

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