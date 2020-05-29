Свобода слова: журналиста арестовали в прямом эфире [ Редактировать ]
Корреспондента CNN Омара Хименеса арестовали полицейские прямо во время репортажа о событиях в штате Миннеаполис.
Об этом сообщает CNN.
По информации, журналист рассказывал об обстановке, когда несколько полицейские набросились на него и надели наручники, не объяснив причину задержания.
"Репортер CNN был арестован этим утром в Миннеаполисе за то, что выполнял свою работу", - отмечается в сообщении.
Фото: CNN
Известно, что позже была арестована и вся съемочная группа канала также без объявления всяких подозрений.
Читайте еще, была вручена самая престижная премия в области журналистики. Ее ввели в 1917 году.
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