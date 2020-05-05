Пулитцеровская премия - одна из самых престижных наград США в области журналистики, литературы, музыки и театра. Ее вручают с 1917 года. В 2020 году из-за пандемии коронавируса трансляция объявления лауреатов прошла на Youtube-канале премии.

В 2020 году Пулитцеровскую премию в самой престижной номинации "Служение обществу" получили журналисты газеты Anchorage Daily News и проекта ProPublica за расследование о сексуальном насилии на Аляске и "грязных" полицейских, покрывавших подозреваемых.

Информационное агентство Reuters победило в номинации "Новостная фотография" за освещение протестных акций в Гонконге в 2019 году.

Газета The New York Times получила сразу три награды. В частности, журналисты издания победили в номинации "Международный репортаж" с формулировкой "разоблачение хищничества режима Путина". Награду вручили за серию материалов о предполагаемом вмешательстве России в дела других стран, в том числе Ливии, Сирии и ЦАР. Российские спецслужбы также обвинили в отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.

На победу The New York Times отреагировали в посольстве России в США. Серию антироссийских статей, удостоенный Пулитцеровской премии, там назвали "прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов".

"Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью", - говорится в заявлении МИД РФ.

Напомним, "Подробности" недавно написали о пяти лучших книгах, получивших Пулитцеровскую премию за все время ее существования.