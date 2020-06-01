Природа і далі дивує. На Прикарпатті перший день літа розпочався землетрусом та снігопадом. Як фахівці пояснюють такі аномалії? І коли чекати потепління? - далі в сюжеті.

Під дзвін посуду й скла прокинулися сьогодні жителі міст Долини, Болехова та низки прикарпатських сіл. Підземні поштовхи магнітудою три і два відбулися о пів на восьму ранку. Хоча землетрус був не сильний, місцеві злякалися не на жарт - повідомив на своїй сторінці в соцмережі міський голова Долини. За його словами, центр поштовхів припав на село Якубів, де видобувають нафту.

Володимир Гаразд, міський голова Долини:

Там відбулися якісь тектонічні невеликі зрушення, ми долиняни тут відчули невеликі трясіння, а люди в селі Якубів за пів години відчули такий шалений гул. Такий низькочастотний.

У горах досі сніжить. Ось це відео зняли працівники Чорногірського пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван. Там справжня зима: дме поривчастий вітер, температура нижче нуля.

Світлана Бабушкіна, прессекретар управління ДСНС в Івано-Франківській області:

На даний час сніговий покрив сягає від 6 до 15 сантиметрів. А подекуди в переметах і до сорока сантиметрів. рекомендуємо любителям гірських подорожей в даний період часу в період ускладнених погодніх умов утриматися від виходу у високогіря.

Сніг і морози у високогір'ї протрималися майже весь травень. За цей місяць там випало - дві декадні норми опадів - кажуть експерти. Холод з гір дає про себе знати й на рівнині.

Варвара Сачко, жителька села Лісний Хлібичин:

огірки змерзли онди нічого нема, другий раз пересадила, буряк змерз, все позмерзало, фасолі другий раз садила. Все позмерзало. Що було на верху то була чорна земля.

Для цього періоду температура повітря нехарактерно низька: на три градуси нижче за норму. Перше червня, а на термометрі лише + 13.

Володимир Фригович, начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології:

Це у зв'язку із тим що зміна кліматичних умов на всій планеті. І ми це відчули і у себе однозначно. Цей рік нам дав похолодання. Особливо в цей період часу. Для цього періоду це багато. Три градуси нижче норми - це багато.

До всього, Прикарпаття вже кілька днів заливає дощами. Рівень води в річках різко піднявся. У Дністрі майже до двох метрів. Рясні зливи приніс із собою холодний циклон Ізольда, який накрив усю Україну. Та вже наприкінці тижня - кажуть синоптики - негода має відступити. Тож уже з п'ятниці - очікують потепління.