Смерть дитини у приватному дитсадку. Це сталося в Запоріжжі. Батьки впевнені: причина у недогляді. Дошкільний заклад працював у звичайній трикімнатній квартирі. Чи були в господарів дозволи? І хто відповість за трагедію? Сергій Бордюжа - далі.

Це останні кадри з маленькою Олесею, які батьки зробили напередодні трагедії. Минулої п'ятниці вони відвели дочку до так званого приватного садочка. Кажуть, знайшли оголошення в інтернеті про послуги няні. Почитали відгуки і наважились віддати однорічну Олесю на "пробний" день. Та вже за годину їм зателефонувала власниця квартири і повідомила їхня дитина не дихає.

Едуард Гак, батько загиблої дитини:

Мы зашли, и увидели ребенок синий. А она сидит рядом с ним. И запах рвоты. На вопрос, где скорая, она уже начала при нас звонить в скорую.

Лікарі швидкої намагалися реанімувати дитину - проте марно. У свідоцтві про смерть вказано: дівчинка захлинулася блювотними масами.

Любов, мешканка будинку:

Любой человек вы знаете, утопился, утопился - искусственное дыхание. Она должна ее, была что-то делать. Хотя первый был вопрос, что они чем-то ее заспокаивали, конфету дали. Конфетой она вдавилась. Это вообще бред.

Це реакція мешканців будинку, де сталася трагедія. Сусіди кажуть, про приватний садок на восьмому поверсі знали давно. І часто чули за дверима плач дітей. Тому і в день трагедії не звернули на це уваги.

Ніна, мешканка будинку:

Вышла женщина с этого, с нашего подъезда. Я говорю, ой, шо то ребенок плачет. Она говорит, ужас говорит, кричит прямо ребенок. Ну, надо было нам что-то как-то может, я не знаю, действовать. Ну, может и наша вина.

У тому, що сусіди не повинні були мовчки спостерігати за тим, що відбувається в під'їзді, переконані і в міській службі у справах дітей.

Наталія Сиворакша, керівниця служби у справах дітей Запорізької міськради:

Зі слів господарки, те що вона сказала нашим фахівцям, це те, що мені дитину залишили. Я була проти, але її залишили. Що це дитячий заклад, вона теж спростувала. Сказала, це не дитячий заклад.

Що за дверима цієї квартири? І чи мають господарі дозвіл на роботу з дітьми з'ясувати не вдалося. І хоча хтось періодично визирав із вікна, двері тут не відчинили ні нам, ні поліції. Яка, до речі, вже відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

Олена Лебединська, т. в. о. заступника начальника відділу комунікації ГУНП у Запорізькій області:

Проводиться перевірка законної діяльності щодо факту взяття громадянкою під нагляд чужої дитини.

Тим часом, в асоціації працівників дошкільної освіти кажуть: приватні дитсадки з'являються, наче гриби після дощу. А все через брак місць у державних закладах.

Юлія Погребняк, голова Запорізького осередку Всеукраїнської асоціації працівників дошкільної освіти:

Ми бачимо певну бездіяльність органів самоуправління, тому що ця трагедія вона можливо, показова, дієво каже про те, що треба звернути на питання діяльності приватних так званих дитячих садків, додаткову увагу.

У цій ситуації фахівці радять батькам одне - бути пильними. І віддаючи дитину у приватний садок, перевіряти всі документи.