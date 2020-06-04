Переночувати на свіжому альпійському повітрі пропонують у Швейцарії. Трійця художників-концептуалістів поставили ліжко просто серед лук. Тож жодні перешкоди не відділяють гостей від довколишнього ландшафту. У готелі немає зірок, але натомість до послуг відвідувачів - усі небесні світила. Проєкт називається "Нульова нерухомість". Ніч на двох обійдеться в 295 швейцарських франків. Це понад 8 тисяч гривень.

Рикліні, співавтор проєкту: