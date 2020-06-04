В Австралії набувають популярності курси виживання. На них інструктори вчать, як зігрітися, знайти харчі та зорієнтуватися в дикій природі. Такий інтерес до екстремальних навичок пов'язують із пандемією, адже люди опинилися поза межами звичної зони комфорту. Які відкриття для себе роблять слухачі курсу - розповість Ольга Жидецька.

Цей гурт чоловіків на три дні залишив свої буденні справи і заглибився в хащі Національного парку Ку-рінг-гай, що на північ від Сіднея. У звичайному житті вони мають різну роботу, а тут об'єдналися, щоб навчитися жити, користуючись нехитрими дарами матінки-природи. Розпалювати багаття, збирати їстівні рослини, збудувати тимчасове житло з підручного матеріалу. Курс веде досвідчений інструктор, що тренує австралійських спецпризначенців. Однак останнім часом його просто засипали пропозиціями організувати щось схоже для цивільних.

Гордон Дедман, старший інструктор:

Багато людей приходить до нас, щоб навчитися самодисципліни, як самоорганізуватися в екстремальних умовах. А ще, щоб просто розслабитися. Якщо ви відпочиваєте і озброєні цими знаннями, то легше сприймаєте труднощі й маєте більше впевненості.

Інструктор не тільки показує та розказує теоретичну частину. Слухачі курсу повинні продемонструвати засвоєні навички. Приміром, багаття без сірників мають розпалити за кілька хвилин. За словами наставника, виконання завдань на швидкість мобілізує і наближає ситуацію до реальної. Це лоскоче нерви учасникам та багато в чому перезавантажує погляди на життя.

Вейд Емброуз, учасник курсу виживання:

Просто кинути собі виклик і подивитися, чи зможу я вижити в лісі, обмежуючись найменшим. Просто довести, що це можливо.

Джордж Хамза, учасник курсу виживання:

Я хотів би навчити своїх дітей чогось такого. Мої бабусі і дідусі користувалися такими навичками, а мої діти сидять зі своїми айфонами, планшетами та відеоіграми в чотирьох стінах. Я хочу вивести їх надвір і навчити почуватися комфортно на природі.

За час, який курсанти проводять у лісі, вони дізнаються про особливості місцевого клімату, флори, фауни та про небезпеки, які криються в диких хащах. А також, як подати сигнал рятувальникам, щоб їх помітили. І, за словами, учасників, випробування спартанським побутом стає для них справжнім детоксом. Адже свіже повітря, фізична праця та краса довколишньої природи - найкращі ліки від утоми та стресів сучасного життя.