Полиция при оперативном сопровождения сотрудников СБУ проводят обыски в главном корпусе Национального университета им. Т. Шевченко. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

"В рамках уголовного производства, начатого ГСУ НП Украины по материалам СБУ по ч.3 ст. 368 УК (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом - ред.) следователями полиции при оперативном сопровождении сотрудников СБУ проводится ряд обысков в главном корпусе КНУ имени Тараса Шевченко (Владимирская, 60)", - говорится в сообщении.

Правоохранители расследуют возможные факты вымогательства взяток от студентов со стороны руководства ВУЗа.

Как сообщалось ранее, в Киеве возле университета нашли труп.