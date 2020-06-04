Полиция нагрянула с обысками в университет Шевченко [ Редактировать ]
Полиция при оперативном сопровождения сотрудников СБУ проводят обыски в главном корпусе Национального университета им. Т. Шевченко. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах
"В рамках уголовного производства, начатого ГСУ НП Украины по материалам СБУ по ч.3 ст. 368 УК (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом - ред.) следователями полиции при оперативном сопровождении сотрудников СБУ проводится ряд обысков в главном корпусе КНУ имени Тараса Шевченко (Владимирская, 60)", - говорится в сообщении.
Правоохранители расследуют возможные факты вымогательства взяток от студентов со стороны руководства ВУЗа.
Как сообщалось ранее, в Киеве возле университета нашли труп.
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