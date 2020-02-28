В Киеве возле университета нашли труп [ Редактировать ]
НТУ/ Фото: ru.foursquare.com
В пятницу, 28 февраля, в Киеве на Выдубичах возле одного из корпусов Национального транспортного университета обнаружили тело человека без признаков жизни. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
На место происшествия вызвали полицию, а также следственно-оперативную группу.
Личность и детали происшествия устанавливают.
Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина убил тещу и спрятал труп в подвале.
Также читайте о том, что в Кривом Роге из пруда достали обезглавленный труп. А под Одессой задержали полицейских за пытки над человеком.
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