В пятницу, 28 февраля, в Киеве на Выдубичах возле одного из корпусов Национального транспортного университета обнаружили тело человека без признаков жизни. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На место происшествия вызвали полицию, а также следственно-оперативную группу.

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Личность и детали происшествия устанавливают.

Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина убил тещу и спрятал труп в подвале.

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