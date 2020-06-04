В Государственной авиационной службе рассказали о требованиях для восстановления авиаперелетов в условиях адаптивного карантина в Украине. Об этом сообщается в Facebook.

Перечень требований адресован к авиакомпаниям, работникам аэропортов и пассажирам.

Среди основных требований такие. Доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала. Должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки.

"В местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей. Должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка. Все в аэропорту должны носить защитные маски: персонал и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках", - написали в Госавиаслужбе.

Также рекомендуется проводить температурный скрининг всем пассажирам, а для доставки их к самолетам советуют увеличить количество автобусов.

сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп запретит полеты китайских авиакомпаний в США.