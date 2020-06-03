В связи с неутешительной статистикой по заболеваемости коронавирусом, авиасообщения Украины с Израилем в ближайшем будущем не будет. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина посол Израиля Йоэль Лион.

Посол рассказал, что предложил украинскому МИД пилотный проект, но потом оказалось, что статистика по коронавирусу в Украине не утешительная. К этому вопросу могут вернутся в следующем месяце.

В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами,

По его словам, нужно подождать, пока цифры в Украине снизятся.

Кроме того, другой важный фактор - количество тестов, которые вы проводите.

Ранее мы писали о том, что в июне-июле 2020 года некоторые авиакомпании возобновят полеты в Украину. Смотрите список рейсов.