Украина и Израиль не будут возобновлять авиасообщение [ Редактировать ]
В связи с неутешительной статистикой по заболеваемости коронавирусом, авиасообщения Украины с Израилем в ближайшем будущем не будет. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина посол Израиля Йоэль Лион.
Посол рассказал, что предложил украинскому МИД пилотный проект, но потом оказалось, что статистика по коронавирусу в Украине не утешительная. К этому вопросу могут вернутся в следующем месяце.
В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами,
По его словам, нужно подождать, пока цифры в Украине снизятся.
Кроме того, другой важный фактор - количество тестов, которые вы проводите.
Ранее мы писали о том, что в июне-июле 2020 года некоторые авиакомпании возобновят полеты в Украину. Смотрите список рейсов.
по теме
В Украине возобновляет полеты еще одна авиакомпания
С 15 июня еще один авиаперевозчик планирует начать ежедневные рейсы
Аэропорт "Киев" снова работает: даты и направления рейсов
Готовы восстановить международные рейсы авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir
Когда в Украине возобновят авиасообщение
Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий назвал дату возобновления авиасообщения в Украине
Возобновление авиасообщения: Украина и Грузия обсудили условия
В рамках ослабления карантина Украина и Грузия обсудили вопрос возобновления авиасообщения
Украина откроет авиасообщение с Евросоюзом: Ляшко назвал сроки
Ляшко отметил, что решение о возобновлении движения общественного транспорта будет принято в ближайшее время