Спустя пять лет после пожара в Василькове виновные не наказаны - Фонд ликвидации последствий Васильковской трагедии [ Редактировать ]
Виновники техногенной катастрофы на нефтебазе компаний "БРСМ-Нафта", произошедшей 8 июня 2015 года, не понесли ни уголовного, ни даже морального наказания. Об этом на своей странице в "Фейсбук" заявил Глава Фонда ликвидации последствий Васильковской трагедии Олег Верник.
"Очередная годовщина Васильковской трагедии - самой большой техногенной катастрофы за годы независимости Украины. Пять лет назад, 8 июня 2015 года, на нефтяной базе, принадлежащей группе компаний "БРСМ-Нафта", произошел взрыв, который унес жизни шести человек, еще 16 были травмированы и тысячи пострадали. Люди, государство и экология понесли многомиллиардный ущерб. Владельцы нефтяной базы даже не извинились. Но наша борьба продолжается", - написал он.
Напомним, пять лет назад на нефтебазе в Васильковтрагеском районе Киевской области произошел пожар, длившийся пять дней. Основными версиями следствия считаются нарушение правил безопасности и поджог с целью сокрытия растраты.
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