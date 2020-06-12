"Укрзализныця"в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок.

Об этом сообщает источник в перевозчике для "Апострофа".

В частности, доходы от перевозок грузов в мае упали на треть, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом погрузка в мае была выше чем месяцем ранее.

На днях Наблюдательный совет Укрзализныци отстранил от выполнения полномочий и. о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки, Романа Веприцкого. Кабмину рекомендовано уволить его с занимаемой должности Ранее СМИ сообщали, что Веприцкий был одним из претендентов на главу правления АО "Укрзализныця".

На минувшей неделе Роман Веприцкий в Facebook выступил против введения в компании 4-дневной рабочей недели, мотивируя это тем, что в такой кризисной мере нет необходимости, так как якобы УЗ выполняет план по доходам от грузовых перевозок.

"Я не поддерживаю решение о внеплановом переходе АО "Укрзализныця" на 4-дневную рабочую неделю. Безусловно, я понимаю, что непростые времена в деятельности госкомпаний, бизнеса и страны в целом", - написал чиновник.

Однако, по информации источника в УЗ, это заявление Роман Веприцкий сделал, когда уже знал о планах НС отстранить его от должности из-за слабых финансовых показателей деятельности УЗ в сегменте грузоперевозок.

"Он отчитался о выполнении плана по доходам. Но чиновник умолчал, что такой низкий показатель он сам себе и установил зная, что будет уходить", - сообщает источник.

Ранее "Укрзализныця"сообщила о планах введения четырехдневного рабочего дня для сохранения рабочих мест железнодорожников. На такой шаг компания вынуждена была пойти из-за падения доходов.

Роман Веприцкий в середине апреля этого года был назначен и. о. члена правления АО "Укрзализныця", который отвечает за грузовые перевозки и доходную часть от них.