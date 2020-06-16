Четверо українських військових поранені цієї ночі на Донбасі. Російські окупанти 7 разів обстріляли укріплення армійців. Із протитанкових ракетних комплексів противник атакував позиції ЗСУ неподалік Новоселівки Другої.

Околиці Авдіївки накривав вогнем із гранатометів, а біля Кам'янки агресор цілив із мінометів калібру 82 мм. Українські бійці дали відсіч ворогу.

Чітко дотримуємося всіх інструкцій і наказів, які спускаються до нас від командування. Якщо буде якийсь наказ взяти висоту, то я вам чітко скажу, ця висота буде взята. А поки що противник панікує.