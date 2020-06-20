Українським медикам піднімуть зарплату [ Редактировать ]
Збільшити зарплату медикам у вересні пообіцяли в МОЗ. Це стосується тих, хто працює в спеціалізованих та високоспеціалізованих медзакладах. Відтак лікарі отримають 70-відсоткове підвищення від ставки, середньому медперсоналу збільшать зарплату на 50 відсотків від мінімальної зарплатні, а молодшому на 25 відсотків.
Тепер до статистики. 841 випадок інфікування коронавірусом зафіксували за останню добу в Україні. Всього лабораторно підтвердили понад 35 тисяч випадків. Поки ще хворіють на COVID-19 - близько 20 тисяч, майже 16 з половиною тисяч пацієнтів одужали.
Померли 994 людини. Вже більше тижня в Україні зростає захворюваність на коронавірус. Кількість регіонів, які не готові до послаблення карантину, збільшилася до одинадцяти разом зі столицею.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Якщо ви будете користуватися масками в місцях великої скупченості людей, на транспорті, в приміщеннях, в супермаркетах, в інших приміщеннях, які ви відвідуєте, якщо ви будете користуватися антисептиками, якщо ви будете дотримуватися соціальної дистанції, то це все суттєво знижає ризик захворюваності на коронавірусну хворобу.
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