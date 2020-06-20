Збільшити зарплату медикам у вересні пообіцяли в МОЗ. Це стосується тих, хто працює в спеціалізованих та високоспеціалізованих медзакладах. Відтак лікарі отримають 70-відсоткове підвищення від ставки, середньому медперсоналу збільшать зарплату на 50 відсотків від мінімальної зарплатні, а молодшому на 25 відсотків.

Тепер до статистики. 841 випадок інфікування коронавірусом зафіксували за останню добу в Україні. Всього лабораторно підтвердили понад 35 тисяч випадків. Поки ще хворіють на COVID-19 - близько 20 тисяч, майже 16 з половиною тисяч пацієнтів одужали.

Померли 994 людини. Вже більше тижня в Україні зростає захворюваність на коронавірус. Кількість регіонів, які не готові до послаблення карантину, збільшилася до одинадцяти разом зі столицею.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: