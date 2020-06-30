Вместо помощи людям власть хочет повысить себе зарплаты и открыть казино. Об этом во вторник, 30 июня, Сопредседатель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко заявил на Согласительном совете.

"Парламент будто живет отдельной от страны жизнью. В повестке дня нет ни одного из тех вопросов, которые беспокоят людей. В то же время, вопрос легализации игорного бизнеса и повышение зарплат чиновникам пытаются вынести на голосование. Мы категорически против этого и за это голосовать не будем", - сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко отметил, что на прошлой неделе он побывал в рабочих поездках в нескольких областях, и там люди поднимали вопросы, которые действительно важны для них.

"Первое - это так называемая децентрализация авторства Кабинета министров. Искусственно перекроили границы районов, несмотря на мнение громад, ломая их через колено. При этом нарушают собственные нормативные документы, которые принимало правительство", - отметил политик.

Второе - закон об образовании.

"Он унижает педагогов, а сельских детей фактически лишает права на высшее образование, потому что учиться в 10-11 классе ребенок может только в городах с населением более 50 тысяч человек", - заявил он.

Третье - вопрос поддержки промышленников и предпринимателей.

"Обещания дешевых кредитов, уменьшение налогового давления остались только на бумаге", - подчеркнул Юрий Бойко.

Не менее важным народный депутат считает ситуацию, которая возникла на западе страны, - сильнейшее наводнение и его причины.

"Надо разобраться с вырубкой карпатских лесов. Вопрос требует чрезвычайной реакции всего парламента. Я видел собственными глазами, как уничтожаются леса в Карпатах. Могу по собственному опыту сказать, что наибольшие повреждения получили леса в Ивано-Франковской области. Там были сплошь лысые горы. И те, кто в этом виновны, должны ответить по закону", - отметил Юрий Бойко.

Все, что происходит сегодня в Украине по вине власти, требует кардинального изменения курса и парламента, и правительства.

"У нас осталось две пленарных недели. Мы не имеем права в такой сложной ситуации идти на каникулы, потому что есть чрезвычайные вопросы, требующие немедленного решения. Мы должны остановить разрушение страны. Уже понятно, что этот Кабмин нужно отправить в отставку, так как он несостоятелен. Управлять страной должны специалисты, которые разбираются в управлении государством, а не представители шоу-бизнеса. Сегодня вся страна ждет от нас результативных решений", - резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.