Узаконити не можна заборонити. Верховна Рада взялася за легалізацію грального бізнесу в Україні. Діють за принципом - не можеш зупинити, очолюй. Тож доходи від азартних ігор, які десятиліттями були поза законом, хочуть спрямувати в держбюджет. Ідеться про мільярди гривень щороку. Як парламентарі збираються перетворити Україну на Лас-Вегас - розповість Ксенія Барвіненко.

У першому читанні законопроєкт ухвалили ще на початку року. Тоді його підтримали переважно депутати з монобільшості, а фракції почали готувати свої зауваження до документа. Тут і про розміщення казино лише в елітних готелях.

Галина Васильченко, народний депутат, "Голос":

Щоб гральні автомати можна було розміщувати тільки в 5 зіркових готелях, зараз дозволяється розміщення гральних автоматів не в приміщеннях самих готелів, а на території готелю.

І про розподіл доходів від лотерей. І про тих, хто ці доходи розподілятиме.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Я пропоную чітко встановити всі межі для державних лотерей, де всі доходи ідуть в бюджет держави - все інше, що стосується букмекерських казино, гральних закладів все іде по іншій схемі - тіньові схемі.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська солідарність":

Одна з ключових помилок, яка зараз є - це створення окремого органу - комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Всі гравці, які працювали або працюють, говорять про те, що це буде кримінальна структура, яка буде вирішувати долю кожного організатора азартних ігор.

Загалом депутати подали три з половиною тисячі поправок. Їхній розгляд може затягнутися чи не на тиждень, але "Слуги народу" вже на старті рахують доходи від ще не узаконеного бізнесу.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Ми повинні його підтримати. Це дасть близько 7 мільярдів до бюджету до 21 року було піднято ценз. По-друге, буде створено реєстр лудоманів, коли кожен може член родини звернутися до суду і заборонити доступ лудоманів до таких закладів.

Та головне питання, яке об'єднує всі фракції - хто поповнюватиме в такий спосіб бюджет.

Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна: