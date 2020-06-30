Легендарний канадський цирк "Дю Солей" оголосив про банкрутство. Економічну скруту там пояснили закриттям шоу через карантин. Щоб хоч якось утриматися на плаву, "Дю Солей" був змушений скоротити - три з половиною тисячі працівників.

Втім, про остаточне закриття говорити зарано, адже нині компанія планує взяти кошти у канадського уряду та приватних інвесторів. За неофіційними даними, сума боргу - майже мільярд доларів.