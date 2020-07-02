В четверг, 2 июля, Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание. Это произойдет, если будет поддержка народных депутатов Украины.

Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что будут собирать подписи для проведения внеочередного заседания парламента 2 июля.

Ранее Кабмин уволил четырех замов министра образования.